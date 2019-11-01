Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adana’da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Şahısların evlerinden yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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