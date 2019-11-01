"FOFO ve Bizim Çocuklar" belgeselinin galası Adana’da yapılacak

Adana Demirspor’un efsane spor adamı Muharrem Gülergin’in yaşam öyküsünün anlatıldığı, bir Adanalı belgeseli, “FOFO ve Bizim Çocuklar” gala gösterimi, 9 Kasım 2019’da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Telekom Bölge Müdürü Yılmaz Tohumluoğlu ve film yönetmeni Adanalı Murat Ayman Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek film hakkında, ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir ve Mali Sekreter Mutlu Mete’ye film hakkında bilgi verip, galaya davet ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetmen Murat Ayman, “FOFO ve Bizim Çocuklar’’ belgeseline, Adana Demirspor ile ilgili bu güne kadar yapılmış en kapsamlı tarih çalışması diyebiliriz. Adana Demirspor efsanesine gönül veren tüm Adanalıları da galada görmeyi arzuluyoruz” dedi.

Etkinliğin ücretsiz olduğunu kaydeden Ayman, belgesel gösteriminin ardından interaktif olarak sorucevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirileceğini belirtti.

ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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