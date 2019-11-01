Havacılık Festivali başlıyor

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi ve Decathlon Mağazası’nın katılımıyla, Altıneller Okullar’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Havacılık Festivali’ne geri sayım başladı.

Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü’nün sorumluluğunda, Optimum ve Decathlon Mağazası’nın katkılarıyla, Kabasakal Rüzgarlı Tepe’de gerçekleştirilecek olan etkinlikte Adanalılar gök yüzünün kusursuz güzelliğiyle tanışma fırsatı bulacak.

3 Kasım Pazar günü 08.0018.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, yeni heyecanlar ve deneyim arayanlar, gök yüzünü keşfetmek isteyenler ve adrenalin meraklıları unutmayacakları bir gün yaşayacaklar.

Heyecanın doruklara çıkacağı 3’üncü Havacılık Festivali’nde, gök yüzünün maviliklerine uçmak, uçuş esnasında video kaydı ve fotoğraf çekimi yaptırmak isteyenler 'altineller.com.tr' adresinden dolduracakları formla, uzman yamaç paraşütçüleri eşliğinde uçuş deneyimi yaşayabilecekler.

ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

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