Ceyhan, Yılmaz Güney’i andı

Ceyhan Belediyesi Kültür Günleri kapsamında Yılmaz Güney’i anma etkinliği düzenlendi.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yılmaz Güney’in yakın arkadaşı Oyuncu İhsan Gedik ve Güney’in yeğeni Levent Pütün de katıldı.

Gazeteci Ufuk Tekin’in sunumuyla başlayan etkinlikte Yılmaz Güney’in yakın arkadaşı İhsan Gedik’in Güney ile olan anılarını anlattığı sırada salonda duygulu anlar yaşandı. Yılmaz Güney’in hayatını anlatan belgesel film gösteriminin ardından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar konuşma yaptı. Başkan Aydar, Yılmaz Güney’in sadece bir sanatçı değil bir özgürlük savaşçısı olduğunu ifade ederek, “Yılmaz Güney bugün burada bizim temsil ettiğimiz ne varsa hepsinin vücut bulmuş halidir. O bugün burada olsaydı eminim ki aynı mücadeleyi onunla birlikte veriyor olurduk. Bu mücadeleyi artık sizinle birlikte vereceğiz. Ülkemizin adaletle, hakla, hukukla yönetildiği ana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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