Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı

Adana’da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği yakalayıp kurtardı.

Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.

Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii İmamı İdris Nuroğlu, “İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 34 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı” diye konuştu.

ADANA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.