Çocuk Evleri Sitesi sakinleri, uçurtma şenliğinde eğlendi Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklar, polislerle beraber uçurtma uçurdular Uçurtma şenliğinde eğlenen çocuklar, model uçak yapımı sertifikalarını Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın elinden aldılar

Adana Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklar, polislerle beraber uçurtma uçurdular. Uçurtma şenliğinde eğlenen çocuklar, model uçak yapımı sertifikalarını Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın elinden aldılar.

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu’nun destekleriyle çocuk evlerinde ikamet eden ve ailevi sorunları yüzünden devlet tarafından koruma altına alınan çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar polis abi ve ablaları eşliğinde uçurtma uçurmayı öğrendiler. Daha önceden yapmayı öğrendikleri maket uçakların sertifikasını İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın elinden aldılar.

Şenlikte uçurtma uçuran Alican, Adana Çocuk Hakları Komitesi’nde yer aldığını ve okul destek projesi kapmasında bu şenlikte olduklarını söyledi. Yıl boyunca bu tarz etkinliklerde yer aldıklarını söyleyen Alican, Maket uçurtma uçurmaya geldiklerini ifade etti.

Çocuk hakları temsilcisi ve okul destek projelerinin koordinesinden sorumlu Serhat Savaşer, bu şenlikte 2 hafta önceden çocuklara yapımını öğrettikleri maket uçakları uçurmaya geldiklerini aktardı. Savaşer, “Düzenlediğimiz bu etkinliğin en büyük destekçileri Adana Toplum Destekli Polislerimiz ve Türk Hava Kurumu onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Maket uçaklarımızı uçurmamızın yanı sıra bugün burada uçurtma şenliğinde eğleniyoruz” dedi.

Havada drone uçtuğunu gören çocukların meraklı bakışlarının fark edilmesi üzerine drone kumandası çocuklara gösterildi ve kısa bir gösteri yapıldı. Şenlikte uçurtma uçururken yorulan ve acıkan çocuklara polisler, sucuk ekmek servisi yaptı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da etkinlikte çocuklarla uçurtma uçurdu. Çocuklarla birlikte yemek yiyen Aktaş, daha sonra çocuklara maket uçak yapımı sertifikalarını verdi.

ADANA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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