Adanaspor - Boluspor: 0-0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
ADANASPOR: Karacic xx Veli xx, Sinan xx, Özgür x (Dk. 63 Özkan x), Diniz xx, Abdulkadir xx (Dk. 46 Serhat x), Furkan xx, Okan xx, Roni xx, Ahmet x, Utku xx (Dk. 53 Eren x)
BOLUSPOR: Hakan xx İsmail xx, Hakan xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Cumali xx, Melih x (Dk. 78 Mutlu), Samican x (Dk. 46 Mustafa x), Dodo x (Dk. 80 Burak), Mustafa xx, Poepon x
SARI KARTLAR: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor) Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.6´ncı dakikada defanstan gönderilen uzun topla atağa kalkan Adanaspor´da Sinan sağ kanatta topla buluştu. Çalımlarla içeri kat eden Sinan´ın, ceza sahasının hemen önünden yaptığı sert şutta kaleci Hakan topu iki hamlede kontrol etti.
16´ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor´da Roni, derinlemesine bir orta yaptı. Boluspor savunmasının kafa vuruşuyla uzaklaştırmaya çalıştığı top Furkan´a çarparak ağlarla buluştu ancak gol geçersiz sayıldı.
48´inci dakikada Boluspor savunmasından seken topu rakip ceza sahası içinde kontrol eden Furkan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Furkan´ın şutunda top kaleci Hakan´da kaldı.
56´ncı dakikada ceza sahası yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor´da topun başına Hakan geçti. Hakan´ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
ADANA
02 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:35
- GÜNEŞ 06:56
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:22
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- YATSI 19:04