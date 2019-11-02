Engin İpekoğlu: “Üzerimizde kısmetsizlik var”

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 00 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “3 puan alabilecek pozisyonlara girdik ama üzerimizde maalesef kısmetsizlik var. Biran önce sakat oyuncularımızın aramıza dönmesini umut ediyoruz” dedi.

İpekoğlu, ligin 10. haftasında evlerinde 00 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç puan almak için çaba gösterdik. Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak istedik ama olmadı. İkinci yarıda 3 puan alabilecek pozisyonlara girdik ama üzerimizde maalesef kısmetsizlik var. Bazı oyuncular maç içerisinde sakatlanıyor. Bazı oyuncuların sakatlığı devam ediyor. Oyuncu değişimlerinde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için biran önce sakat oyuncularımızın aramıza dönmesini umut ediyoruz. Bu lig için kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

ADANA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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