Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

"Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

Adana'da minare arkasından batan güneş eşsiz görüntüler oluşturdu.

Gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana’da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.

Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü.

Güneşin hemen minarenin arka tarafından batması kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

ADANA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

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