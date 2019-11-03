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Adana'da polis, Mısır Çarşısı olarak bilinen sokağa düzenlediği operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Mısır Çarşısı olarak bilinen Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi 28013. Sokak'ta seyyar satıcıların kaçak ürün sattığı ihbarını aldı. Polis. çarşıya yaptığı baskında 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Polis. kaçak ürün satan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlattı.

ADANA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

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AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

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