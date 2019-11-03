"Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı" Adana’da

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından, alanın en büyük etkinliği olarak her yıl düzenlenen Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı, bu yıl Adana Çiftçiler Birliği iş birliğinde 56 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan konferansa, Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemir, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş ile yurt içi ve yurt dışından 50’ye yakın tarım ve gıda uzmanının katılımı bekleniyor.

Adana Çiftçiler Birliği’nin ev sahipliğinde Adana HiltonSA Otelde gerçekleştirilecek ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun açış konuşması yapacağı konferansta, tarım ve gıdanın dünü, bugünü ve geleceği tartışılacak.

Konferans kapsamında; ‘’Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık’’ oturumu ve ‘’Türkiye TarımGıda Politikalarında Nerede Duruyor; Nereye bakıyor? Doğrular, Yanlışlar ve Yapılması Gerekenler Neler?’’, ‘’Şehirleri Besleyecek Modern ve Kalıcı Gıda Sistemleri Topraktan Kente Nasıl Kurulur?’’, ‘’ Güvenilir, Sağlam, Dirençli TarımGıda Piyasa Sistemi Nasıl Kurgulanır?’’, ‘’Endüstriyel Tarım Ürünlerinde Sağlam ve Dirençli Piyasa Sistemi Oluşturmak Pamuk Örneği’’, ‘’ Tarım ve Gıda Teknolojinin Kanatlarıyla Uçabilir mi? Yeni Fırsatlar ve İmkanlar Neler?’’ konulu paneller yapılacak.

İkili tartışmaların ve sunumların da yapılacağı konferansta tarım ve gıda politikaları, gıda enflasyonu, gıda ve içecek giderlerinin tüketici bütçesindeki payı, çiftçilerin azalan gelirleri ve sorunları, işlenmiş gıdalarla ilgili bilgi eksikliği ve kirliliği ve sektörde hedeflenen miktar ve kalite verimliliği konuları tartışmaya açılacak.

ADANA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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