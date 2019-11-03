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"Güney’in İncisi" ödülü, Başkan Karalar’a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan ...

İHA

Güney Eğitim Vakfı'nın 25. Kuruluş Yıldönümü'nde, eğitime destek veren, gençlerin kişisel ve manevi dünyasına ışık olan isimlere verilen Güneyin İncisi ödülü, vakıf üyesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sunuldu. Gecede ayrıca, kurulduğu günden bu yana vakfa, dolayısıyla eğiteme destek veren isimlere teşekkür plaketi sunuldu.

"Güney’in İncisi" ödülü, Başkan Karalar’a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Adana’ya aşığım ve hizmet için engelleri aşacağız" "En iyi hizmeti üretmekten beni kimse alıkoyamaz"

Güney Eğitim Vakfı’nın 25. Kuruluş Yıldönümü’nde, eğitime destek veren, gençlerin kişisel ve manevi dünyasına ışık olan isimlere verilen Güneyin İncisi ödülü, vakıf üyesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a sunuldu. Gecede ayrıca, kurulduğu günden bu yana vakfa, dolayısıyla eğiteme destek veren isimlere teşekkür plaketi sunuldu.
Güney Eğitim Vakfı’nın (GEV) 25. Kuruluş Yıldönümü, Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Güney’in İncisi ödülünün sahibi bu yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Vakfa destek veren çok sayıda isme de teşekkür plaketi sunuldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, GEV Başkanı Hasan Boğa, Ali Haydar Bozkurt, Ahmet Selçuk İlkan, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, GEV yöneticileri ve üyeleri ile konukların katıldığı geceyi, ses sanatçısı Funda Arar şarkılarıyla renklendirdi.
Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ve Zeydan Karalar’ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimi, geceye katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

"Bu ödül çok özel ve önemli"
Törende söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği öneme değindi. Başkan Karalar, “Olağanüstü insanlarsınız. Tabii ki sizin bir kardeşiniz olmaktan, sizinle aynı mahallede doğmuş, büyümüş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ama asıl sevgim bundan kaynaklanmıyor. Bu toplumu, aydınlık, laik, demokrat, Atatürk’ün izinden ayrılmayan bir yönü olduğu için seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok önem verdiği olgu eğitimdi. Eğitime çok önem veriyordu. Eğitimin doğru kullanıldığında, bir ülkeyi müreffeh, aydın, bağımsız, ileri hale getireceğini biliyor ve söylüyor ama olumsuz kullanıldığında da bir ülkeyi batıracağını dile getiriyordu. Onun içindir ki, ‘Ben size dogma bırakmıyorum, kalıplaşmış laflar bırakmıyorum. Benim görüşlerim 100 yıl sonra dönemin gerçekleriyle çelişebilir. Benim görüşlerim ilimle, bilimle ters düşerse, ilimi seçin, bilimi seçin’ diyor. Dünyada böyle bir lider yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada eşi benzeri yok. Sonsuza kadar ikinci bir Atatürk de olmaz. Onun için onun izinden giden, eğitime önem veren Güney Eğitim Vakfı’ndan benim bu ödülü almam çok özel, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Üretken, harika bir kentiz"
Bir yığın vakıf, dernek ve kuruluşun yardım, hayır işleri yaptığını, burs verdiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Ama bunların çoğu destek oldukları insanların kendileri gibi düşünmelerini isterler, bu yönde çaba gösterirler. Güney Eğitim Vakfı sadece ve sadece doğru eğitim için burs verir. Bu takdire şayandır. Güney Eğitim Vakfı’na bu ödülü bana layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Ali Haydar Bozkurt’a, Ahmet Selçuk İlkan’a, Nebil Özgentürk’e, Timur Savcı’ya, daha nice bizim içimizden çıkmış sanatçıya, sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi bizim onurumuzdur, hepsi özel insanlar, hepsi bizim gururumuz. Ne güzel, ne üretken, ne harika bir kentiz. Onun için ben hep derim; Adana çok özel bir kenttir, Adanalılar da çok özel insanlardır. Ben Adana’ya aşığım” diye konuştu.

"Yolumdan kimse ayıramaz"
Hakkındaki bazı eleştirilere de yanıt veren Başkan Zeydan Karalar, “Zaman zaman birileri için tehlikeli görülüyorum. Çünkü biz İsmet Paşa gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi devletin her kuruşunun hesabını yapan, kimseye yedirmemeye çalışan bir yönetim mantalitesindeyiz. Bizim farkımız da çok net görülüyor zaten. Her zaman söylüyorum; beni yolumdan kimse ayıramaz. Size hizmetten, en doğru, en iyi hizmeti üretmekten beni kimse alıkoyamaz. Her engeli aşacağız, parayı da bulacağız, Adana’ya hizmet edeceğiz. Daha önce de söyledim, ‘Enginlere sığmam taşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.’ Bana kimse zincir vuramaz.”

ADANA

03 Kasım 2019 Pazar

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