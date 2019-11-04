Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar Adana'da ele geçirilen 17 bin 500 paket kaçak sigaranın sınır kapısından geçirilirken x ray cihazına takılmaması için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı

Adana'da ele geçirilen 17 bin 500 paket kaçak sigaranın sınır kapısından geçirilirken x ray cihazına takılmaması için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ne minibüs içerisinde kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis aldığı bilgi doğrultusunda yaptığı operasyonda T.D. isimli şahsa ait depoda ve minibüs içinde 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis kaçak sigaraların alüminyum folyo ile sarılı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada zanlıların sınır kapısından geçerken x ray cihazında kaçak sigaraların ortaya çıkmaması için alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.

Polis olayla ilgili T.D.'nin yanı sıra C.F., Y K., C.C, A.G., V.S. ile Ö.F.S. isimli şahısları da gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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