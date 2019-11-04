Hisarcıklıoğlu ATO’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Birlik ve beraberliğimiz bizleri büyük bir aile yapıyor güçlü kılıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, borsanın en büyük özelliğinin birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Bu birlik ve beraberlik bizleri büyük bir aile yapmaktadır ve güçlü kılmaktadır” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Adana Ticaret Odası’nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile buluştu. Karşılamada Adana oda ve borsa başkanlarının tamamı hazır bulundu.

Hisarcıklıoğlu’nun meclis üyelerini selamlamasının ardından konuşan Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Adana Ticaret Odası olarak bu yıl 125. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. 125. yılımızı taçlandırmak için yeni hizmet binamızın inşasına başladık. İnşallah en kısa sürede binamızı tamamlayacağız ve Adanamızın hizmetine sunacağız. Açılışımızı gerçekleştireceğimiz zaman sizin de aramızda olmasını temenni ederiz” diye konuştu.

Girişimciliğin kabiliyet işi olduğunu kaydeden Menevşe, “Bazı illerimizde girişimcilik potansiyeli yüksek olsa da Adana’da bu potansiyel düşük. Girişimciliğin bir okulu yok. Biz bu okulu açmak istiyoruz. Yeni hizmet binamıza taşındığımızda mevcut binamızı TOBB ETÜ’ye devredelim. Girişimcilik okulu açalım, buraya alacağımız öğrencilerimiz de özel yetenekli öğrenciler olsun. Girişimci ve dış ticaret uzmanlarımızı yetiştirelim ki, ihracatımız artsın ve ekonomimiz büyüsün. Biz bu alt yapıyı kurmaya hazırız” şeklinde konuştu.



"Hizmet etmek borcumuzdur"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bu saatlere kadar bizlerle buluşmak için bekleyen siz meclis üyelerimizin varlığı bizleri mutlu ediyor. Sizler gibi fedakar meclis üyelerimizin hizmetindeyim. Zaman mefhumu gözetmeksizin istediğiniz an bana sorunlarınızı ulaştırın. Üyelerimizin tüm sorunları benim sorunumdur, işte bu bilinçle çalışıyoruz. 365 adet oda ve borsamız tek ses olarak aynı hedeflerle yürüyor. Bu hedefimiz şehrimizin ekonomisini güçlendirmek, üyelerimizin sorunlarını çözmek. Kimse bizleri bu makamlara zorla getirmedi biz kendimiz istedik ve üyelerimiz bizi hizmet etmemiz için seçti. Bizleri bu görevlere layık gören üyelerimize hizmet etmek borcumuzdur. Bizim, birliğimize bağlı olan oda ve borsalarımızın en büyük özelliği birlik ve beraberliğidir. Bu birlik ve beraberlik bizleri büyük bir aile yapmaktadır ve güçlü kılmaktadır. Adana’da bu birliktelik ve ahenk çok iyi yürütülmektedir. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu güzel tablonun bozulmasına aman fırsat vermeyelim” dedi.

TOBB’un sunduğu hizmetleri meclis üyeleri ile paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Tüm gayemiz sizlerin iş hayatınızda başarı sağlaması. Yaşadığımız buhranı birlikte aşmak için, birlikte çalışacak birlikte başaracağız” diye konuştu.

Toplantı, Hisarcıklıoğlu’nun meclis üyelerinin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

Toplantı sonunda ATO Başkanı Menevşe Adana Ticaret Odası ziyareti anısına Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim etti. Hisarcıklıoğlu'da Menevşe’ye plaket takdim etti.

ADANA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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