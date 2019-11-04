Haluk Levent’in annesi vefat etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil vefat etti.

Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil dün akşam vefat etti. Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."

Sabriye Acil’in cenazesi öğle namazını müteakip Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mezarlığı’nda defnedilecek.

ADANA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:46

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.