"Atatürk Şiirleri" yarışması

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesinde düzenlenen “Atatürk” konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Emekli öğretmen Bayram Uğur tarafından düzenlenen yarışma sonunda dereceye girenlere para ödülü ve ayrıca 50 fakir çocuğa da ayakkabı verildi.

Bayram Uğur, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışamaya Türkiye’nin her tarafından katılım sağlandığını ve yarışmada içinde kendisinin de bulunduğu seçici kurul olarak görev yapan Yaşar Yıltan, Mehmet Demirel Babacanoğlu'na teşekkür etti. Uğur, “Atatürk, Cumhuriyet için ‘En büyük eserimdir’ diyor. Yine, ’Cumhuriyet’in temeli kültürdür’ diyor. Biz bu temelin gereğini yıllarca yerine getirmeye çalıştık. Ayrın insanın dokunmadığı hayat kaçaktır, çoraktır. Okumuş kesimleri köylerinde böylesine etkinlikleri götürmeye davet ediyorum. Bugüne kadar milli bayramlar kapsamında 30 yere kitaplık kurduk ve 500’ü aşkın çocuğu giyindirdik. Köylere sanat ve sanatçı götürdük. Tiyatro sahnelerini römorkların üzerine kurduk” dedi.

Şiir yarışmasında dereceye girenlere, Osman Döşlü, Mustafa Gök ve Mustafa Başar tarafından ödülleri verildi.

ADANA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:46

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.