Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı

SANATÇI Haluk Levent´in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana´da toprağa verildi.
Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu´nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent´in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti. Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dün gece annemiz Sabriye`yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap´lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.
Sabriye Acil´in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi´ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı´na götürüldü. Cenazede Levent´i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.
ADANA
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:37
- GÜNEŞ 06:58
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:21
- AKŞAM 17:46
- YATSI 19:02