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Motosikletin çarptığı kadın 19 gün sonra öldü, sürücüyü özel ekip yakaladı Adana'da gece ...

İHA

Adana'da gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayatını kaybeden kadına çarpan şahıs kurulan özel ekip tarafından yakalandı

Motosikletin çarptığı kadın 19 gün sonra öldü, sürücüyü özel ekip yakaladı Adana'da gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayatını kaybeden kadına çarpan sürücü kurulan özel ekip tarafından tespit edilerek evinde gözaltına alındı

Adana'da gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayatını kaybeden kadına çarpan şahıs kurulan özel ekip tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, kaza 17 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. 78 yaşındaki Fatma Demir gece evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü de kadına çarptığını fark edip durdu. Yaşlı kadın çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, motosiklet sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede 5 Ekim günü hayatını kaybetti.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurularak yaşlı kadına çarpıp ortadan kaybolan sürücünün bulunması talimatını verdi. Talimat üzerine asayiş şube müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği dedektifleri arasından özel ekip kuruldu. Ekip hemen olay yerine giderek kaza gününe ait güvenlik kamerası çalışması yaptı. Polis yaklaşık 69 kameradan motosikletin modelini tespit etti. Polis daha sonra mahalledeki bütün motosikletleri tek tek inceleyip kazaya karışan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda polis motosiklet sürücüsünün Medeni G. (66) olduğunu saptadı. Polis zanlının ismini belirledikten sonra adresine baskın yaparak gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlı yaşlı kadına kolunun çarptığını, öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA

05 Kasım 2019 Salı

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