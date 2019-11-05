Özel çocukların tiyatro mutluluğu

Adana'da, Biz de Varız Destekleme Derneği tarafından organize edilen etkinlikle 300’e yakın özel gereksinimli çocuk ve ailesi Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Mıstık ile Fıstık adlı oyunda güzel vakit geçirdiler.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Gönüllü Anneler Topluluğu tarafından belirlenen 300 özel gereksinimli çocuk ve ailesine Mıstık ile Fıstık isimli oyunu sergiledi. Çocuklar gönüllerince bir gün geçirirken, oyun sonrasında tiyatro oyuncularıyla mutluluk pozları verdiler.

Sanat Yönetmenliğini Tamer Gözüdeli, Oyun Yönetmenliğini ise Neslihan Yeten’in üstlendiği oyunda çocuklar eğlenirken aynı zamanında hırsızlık yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğu mesajını aldılar.

Özel gösterim için Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli ve Oyun Yönetmeni Neslihan Yeten’e, Biz de Varız Destekleme Derneği Üyesi Murat Yıldırım ve Gönüllü Anneler Topluluğu Kurucusu Gülşen Akgöz tarafından birer plaket verildi. Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli, özel gereksinimli çocuklar için Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak her zaman ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti

Yönetmen Neslihan Yeten de özel konuklar için oyun yönetmenin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Oyunun ardından sahnede gördükleri oyuncularla birlikte uzun süre fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

ADANA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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