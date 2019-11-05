Adana'da sahte deterjan operasyonu

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ADANA'da 2 adrese yapılan baskında 52 bin 502 paket sahte deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallelerinde sahte toz deterjan imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Adreslere baskın yapan polis, piyasa değeri 325 bin 530 lira olan 52 bin 502 paket sahte deterjan ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca, etiketler, hassas terazi, kompresör, barkot makinesi, baskı makinesi, deterjan hammaddesi bulundu. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



ADANA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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