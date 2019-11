"İkram Çeşmesi" vatandaşın içini ısıtıyor Çukurova Belediyesinin ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması ilçenin iki noktasında devam ediyor

Çukurova Belediyesi’nin "İkram Çeşmesi" ile ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması ilçenin iki noktasında devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar, Ramazanoğlu Camisi yanında ve Duygu Kafe Durağında bulunan ikram çeşmesinden sunulan çorbayla güne başlıyor. Hafta içi her sabah 06.3008.30 saatleri arasında yapılan çorba ikramı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kahvaltı yapmadan evden çıktıklarını ve belediyenin ücretsiz çorba dağıtımından yararlandıklarını söyleyen vatandaşlar, sabah namazı için, işe ya da okula yetişmek için evden kahvaltı yapmadan çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Çukurova Belediyesi çok önemli bir hizmet veriyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Her sabah ikram edilen çorbayla içimiz ısınıyor. Başkanımız Soner Çetin’e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Cami cemaati sabah namazı için çok erken kalkıyor. Bu nedenle ikram çeşmemizden birini Ramazanoğlu Camisi önüne koyduk. Bir diğeri de Duygu Kafe Durağında hizmet veriyor. Çünkü Duygu Kafe Durağı öğrencilerimizin ve işe gitmek için araç bekleyen vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir mevki. Kahvaltı yapmaya fırsat bulamadan yollara düşen hemşerilerimizin güne ikram ettiğimiz çorba ile başlamasını istedik. Geçmiş yıllarda başlayan bu hizmetimiz sonbahar mevsimi ile yeniden başladı. Havalar ısınana kadar da hafta içi her gün devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun” şeklinde konuştu.

