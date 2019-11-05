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Adana Tarım Fuarı açıldı Tarım sektörü Adana’da buluştu

İHA

Adana 13. Uluslararası Tarım ve SeraBahçe Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sektör temsilcileri, Adana'da düzenlenen fuarda bir araya geldi.

Adana Tarım Fuarı açıldı Tarım sektörü Adana’da buluştu

Adana 13. Uluslararası Tarım ve SeraBahçe Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sektör temsilcileri, Adana’da düzenlenen fuarda bir araya geldi.
Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş ile oda ve borsaların katkılarıyla TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı'nda açılan fuarda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarım sektörünün kent ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.
Demirtaş, Adana’nın, 2018 yılında 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye tarımının başkenti olduğunu bir kez daha kanıtladığının altını çizerek, “Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkının sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğrularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi gidermekten ve yanlışlarımızı düzeltmekten geçiyor. Bununla birlikte artık tarımda makineleşmenin de ötesinde, dijital tarımı, biyoteknolojiyi konuşmamız ve bunları tarımsal uygulamalarımıza dahil etmemiz gerekiyor. O nedenle geleneksel tarım anlayışının ötesine mutlak surette geçmeliyiz. Mühendisinden tarım işçilerine kadar, tarım sektöründeki tüm insan kaynağımızı, dijital tarım çağını okuyan ve özümseyen bireylere dönüştürmeliyiz. Bu kapsamda Valilik olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve sanayicilerimizin bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonrada her türlü sorunuyla yakından ilgilenecek; her zaman onlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Başlattığımız tarıma dayalı ihtisas OSB projelerimizle ilimizin tarım potansiyelini daha da yükseğe çıkaracağız” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da son yıllarda tarımın değerinin biraz daha anlaşıldığını ifade ederek, “Bundan 50 yıl sonra dünyadaki en verimli şey toprak ve su olacaktır. Dünya nüfusu arttıkça yeme ihtiyacı da oldukça bunu üretmek gerekecektir. Ne dersek diyelim Türkiye tarımı hak ettiği yerde değildir. Türkiye kendi kendine yeten ender ülkelerden biriyken son yıllarda bunu biraz kaybetme noktasına gelmiştir” dedi.
TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ise geçen seneye nazaran bu sene yüzde 17'lik bir artışla 16 farklı ülkede 300'ün üzerinde yabancı iş insanını bu yıl misafir ettiklerini kaydederek, "Çukurova'nın bereketli toprakları, aynı zamanda bereketli bir iş platformunun da kurulmasına destek oldu" dedi.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kent protokolü kesti. Protokol daha sonra stantları gezerek ürünler hakkında aldı. Fuar, 9 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

ADANA

05 Kasım 2019 Salı

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