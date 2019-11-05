Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı Türkiye’nin tarım alanında düzenlenen en büyük etkinliği Adana’da yapıldı

Türkiye’nin, tarım alanında düzenlenen en büyük etkinliği olarak değerlendirilen Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın 3’üncüsü Adana’da başladı.

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT)’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans Hilton Oteli’nde başladı. Konferansa, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun yanı sıra tarım ve gıda alanının önemli isimleri katıldı.

Konferansta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akdeniz meyve sineğiyle yürütülen mücadelede Vali Demirtaş’ın çok büyük desteğinin olduğunu belirtti. Demirtaş’ın Adana’nın tarım alanındaki tüm bileşenlerini Akdeniz meyve sineğiyle mücadele konusunda bir araya getirdiğini aktardı.

Vali Mahmut Demirtaş, Tarım sektörünün, milli ekonomimizin temel sektörlerinden biri olduğunu ve hızla artan dünya nüfusunun küresel ısınma, tarım alanlarının azalması, çevre ve doğal kaynakların tahrip edilmesiyle tarım alanlarının stratejik öneminin daha da arttığını vurguladı. Gelişen teknolojinin her alanda olduğu gibi tarımında vazgeçilmezleri arasında yerini aldığını vurgulayan Demirtaş, “Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'nda, dünya nüfusunun yüzde 11'inin yeterli beslenemediğine dikkat çekmektedir. Dünyada üretilen gıdanın, genel nüfusu besleyemediği gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Yapay zeka, biyoteknoloji ve sensör teknolojileri gibi farklı birçok yatay teknoloji, bugün terminolojideki yerini almıştır” dedi. Demirtaş, Adana da 4,9 milyon hektar tarım arazisi ve 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye tarımının önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Konferans açılış konuşmalarının sonrasında düzenlenen seminerler ve konuşmalarla devam etti. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı 56 Kasım tarihleri boyunca deva edecek.

ADANA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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