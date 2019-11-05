Ceyhan’da tefecilik operasyonunda 1 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tefecilik yapıldığına dair alınan ihbarı değerlendirerek O.B. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, 3. şahıslara ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. O.B. isimli şahsın gözaltına alındıktan sonra olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

ADANA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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