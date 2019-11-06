Kozan'da deprem

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Adana'nın Kozan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.14'te merkez üssü Kozan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının olmadıgı kaydedildi.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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