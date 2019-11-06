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Ayçe’den lösemili çocuklara destek

İHA

CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda her bir kök hücre bağışının bir çocuğun hayallerine, geleceğine umut olacağını söyledi.

Ayçe’den lösemili çocuklara destek

CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda her bir kök hücre bağışının bir çocuğun hayallerine, geleceğine umut olacağını söyledi.
Ayçe, mecliste yaptığı konuşmada, 28 Kasım tarihlerinin Türkiye’de Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, “LÖSEV’in önderliğinde lösemili çocukları Türkiye ve Dünya gündemine getirilmektedir. Bu haftada aynı kaderi yaşayan çocukları ve ailelerini bir araya getirmek, löseminin tedavi edilebilir, ancak pahalı bir hastalık olduğunu vurgulamak, toplumdaki dayanışmayı artırmak ve sadece ilacın değil moral desteğinin de çok önemli olduğunu vurgulanmaktadır” dedi.
Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, “Unutmayalım ki her bir kök hücre bağışı bir çocuğumuzun hayallerine, geleceğine umut olacaktır” şeklinde konuştu.

ADANA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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