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FETÖ sızmaya devam ediyor Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 ...

İHA

Adana polisi tarafından FETÖ'nün finans ayağına yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan birinin IBM'den ödül almış, Merkez Bankasına da iş başvurusu kabul edilmiş, örgüte 10 bin dolar para yatırdığı öne sürülen bir kişi olduğu öğrenildi.

FETÖ sızmaya devam ediyor Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan birinin IBM'den ödül almış, Merkez Bankasına da iş başvurusu kabul edilmiş, örgüte 10 bin dolar para yatırdığı öne sürülen bir kişi olduğu ortaya çıktı

Adana polisi tarafından FETÖ'nün finans ayağına yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan birinin IBM'den ödül almış, Merkez Bankasına da iş başvurusu kabul edilmiş, örgüte 10 bin dolar para yatırdığı öne sürülen bir kişi olduğu öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını, bu zanlının da paraları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için 81 ildeki örgüt üyelerine gönderilmesini sağladığını tespit etti. Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün yeniden kurduğu finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların sorguları sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. İlk gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken bir zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 33 zanlıdan 32'si de dün adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 9'u tutuklanırken, 3'ü ev hapsi, geri kalanı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Merkez Bankasına başvurusu kabul edilmiş"
Bu arada babası ABD'de ticaretle uğraşan kendisi de ABD'de eğitim alan elektrik elektronik mühendisi Ö.M.A.'nın FETÖ'ye 10 bin dolar verdiği öne sürüldü. Ayrıca zanlının gözaltına alındığı gün bir lüks otelde ABD kökenli dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM'den ödül aldığı da öğrenildi. Ayrıca zanlının Merkez Bankasına iş başvurusu yaptığı ve bu başvurunun da kabul edildiği öğrenildi. Gözaltına alınmaması halinde Merkez Bankasında işe başlayacağı da saptandı.

"Gazeteciye 3 milyon lira para verildi"
Operasyon kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün yayın organı olduğu için kapatılan Cihan Haber Ajansı ile Zaman Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğünde çalışan A.Ö.'ye örgüt tarafından 3 milyon lira para verildiği öne sürüldü. Zanlı gazetecinin bu parayı örgüt üyelerinin yeniden ayağa kalkması için terör örgütü üyelerine dağıttığı da iddia edildi. Gazetecinin yanı sıra fabrikatör, emlakçı gibi şahısların da terör örgütü elemanlarına dağıtılmak üzere 10 bin ile 50 bin dolar arasında para yardımı yaptıkları iddia edildi. Ayrıca zanlıların Türk Lirası kullanmadıkları, örgüt elemanlarına para verirken yanlarında dolar olmaması durumunda Türk Lirasını dolara çevirip öyle verdikleri öğrenildi. Zanlıların parayı sosyal medyadan görüşüp elden teslim ettikleri de tespit edildi.
1 zanlının sorgusu devam ediyor.

ADANA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
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