Dilencilerin yer tartışması; ağabey ben 20 yıldır buradayım

ADANA'nın Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyen 2 dilenci arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dilencilerden birinin "Ağabey ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim. Bu kadının trilyonları var" sözleri dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde, trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyerek dilenen biri erkek ve diğeri kadın olan 2 dilenci arasında yer yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Yaşlı kadın kendisini görüntüleyen vatandaşa, "Canım ağabeyim beni kurtar" diye seslendi. Bunun üzerine görüntüyü çeken kişi, "Ne oldu ağabey, ne oldu teyzeciğim?" diye seslendi. Daha sonra yaşlı kadın, diğer dilencinin kendisini bulunduğu yerden kovduğunu ve caddenin kendisinin dilenme bölgesi olduğunu söyledi. Erkek olan dilenci bu sırada yaşlı kadına tepki göstererek, "Yalan söylüyor ağabey. Ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim" diye tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine yoldan geçen bir aracın şoförü, erkek dilenciye yaşlı kadına vurduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bu iddiayı kabul etmeyen erkek dilenci, kendisini görüntüleyen vatandaşa, "Ağabey, sen bu kadına bakma. Yalan söylüyor. Burada herkes ekmeğini kazanır. Burada durmasın. Trilyonluk ağabey bu" dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine dilencilerin kavga ettiği yere polis ekipleri geldi. Polis, iki dilenciyi bölgeden uzaklaştırdı.

Erkek dilenci, bir süre önce de parkta soyunup, yoldan geçen sürücülerden para istemişti.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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