Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest

ADANA'da bir otomobilde yapılan aramada 15 kilo 132 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı, eşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Polis, sürücü Vedat A. (27) ve yanındaki eşi Asiye A. (25) ve 1 yaşındaki kızlarını otomobilden indirip, arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 7 paket içinde 15 kilo 132 kilo eroin ele geçirildi. Vetat ve Asiye A. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Vedat A. tutuklandı, Asiye A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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