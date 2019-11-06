Helikopter destekli asayiş uygulaması Adana'da 780 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Adana'da, 780 polis ile helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 30 adreste şüphelilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çeşitli birimlerden 780 polisin görev aldığı uygulamada ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını denetledi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile biri namlusu değiştirilmiş 2 kurusıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Uygulamada, 4 bin 195 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. İncelenen bin 333 araçtan 4'ü trafikten men edildi, 58'inin sürücüsüne 22 bin 190 lira para cezası uygulandı.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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