Atatürk Yaşam Köyü Avrupalı konuklarını ağırladı

Çukurova Belediyesi Atatürk Yaşam Köyü, öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 20 öğrenciyi ağırladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Almanya, Litvanya, Romanya ve Belçika’dan gelen öğrencilere Atatürk Yaşam Köyü ile ilgili bilgiler verdi.

Öğrenci Değişim ProgramıErasmus kapsamında Adana’ya gelen Avrupa’nın değişik ülkelerinden 20 öğrenci Çukurova Belediyesi Atatürk Yaşam Köyü’nü ziyaret etti.

Almanya, Litvanya, Romanya ve Belçika’dan Ramazan Atıl Anadolu Lisesi’nin projesi kapsamında Adana’ya gelen öğrencilere Başkan Çetin, Atatürk Yaşam Köyü’ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrım yaptıklarını bununla ilgili örnek projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Sadece burada kadınlarımız 27 ayrı dalda kurs görüyor. Böylece hem hobilerine zaman ayırıyor hem de meslek öğreniyorlar” dedi.



Kadın dostu belediyeyiz

Çukurova Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarının sadece Atatürk Yaşam Köyü ile sınırlı kalmadığını anlatan Başkan Soner Çetin, “Bunun yanında Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri açtık. Kadınlarımız buralarda spor yapıyor, sohbet ediyor ve özel günlerini kutluyorlar. Ayrıca Türkiye’de semt kreşi açan ilk belediyeyiz. 8 semt kreşi ile bu alanda da Türkiye’de öncüyüz. Çukurova Belediyesi kadın dostu belediye olarak biliniyor” şeklinde konuştu.

Avrupalı öğrenciler Atatürk Yaşam Köyü’ndeki çalışmaları ilgi ile takip ettiler. Özellikle ahşap baskı ve cam boncuk çalışmalarına ilgi gösteren misafir öğrenciler, kendileri de bu sanatları uygulamaları yaparak, keyifli zaman geçirdiler.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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