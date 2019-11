Başkan Kocaispir'den amatörlere malzeme yardımı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Yüreğir Belediyesi'nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Kocaispir, Yüreğir'de bulunan futbol kulüplerinin yanı sıra bütün amatör spor kulüplerine salon sporu da olmak üzere malzeme desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Başkan Kocaispir, ''Bugün Yüreğir'de bulunan 15 amatör futbol takımımıza malzeme yardımında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde faaliyet gösteren bütün salon sporu kulüplerimize de malzeme yardımında bulunacağız. Yüreğir'de bütün amatör sporların gelişmesini istiyoruz. Bütün branşlarla ilgileniyoruz. Fiziki şartlarının iyileştirilmesi için de bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz'' diye konuştu.

Yüreğir'de gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirten Kocaispir ''Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ancak spora yönlendirerek uzak tutabiliriz. Geçen yaz spor okullarımızdan 3 bin çocuğumuz faydalandı. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 6,7,10 bin olsun istiyoruz. Adana'nın en başarılı sporcuları Yüreğir'de yetişsin istiyoruz. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa en iyi şekilde yapacağız. Gençlerimizin spor yapması için onlara alan açmalıyız. Bunun için bütün kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Çünkü topluma karşı sorumluluğumuz var. Yüreğir Belediyespor kulübümüzü de aktif hale getiriyoruz. Burada yetiştireceğimiz çocuklarımızı isteyen kulüplerimize bonservis bedeli almadan veya çok cüzi rakamlara vereceğiz. Yüreğir Belediyesi olarak bu yıl 23 sporcumuzu Adana'mızın güzide takımlarının alt yapılarına transfer ettik. İnanıyorum ki bu sayı daha da artacak. Yüreğirli gençlerimizi büyük takımlarda görmek en büyük hayalimiz. Ben buradan amatör spor kulüplerine de teşekkür etmek istiyorum. Büyük fedakarlılarla işlerini yürütüyorlar. Biz de kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu belirterek, ''Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırımı önemsiyoruz ve başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

Törende, her bir kulübe 22 çift krampon, 2 tekmelik, 1 takım maç forması, 10 adet futbol topu, 5 adet kaleci eldiveni, 25 adet penye, şort ve tişörtten oluşan malzemeler dağıtıldı.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.