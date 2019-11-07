Ceyhan’da kadın emeği atağı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadınları sosyal yaşama kazandırmak ve üretimleriyle ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar başladı.

Ceyhan Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü’nün yıllık faaliyetlerinin sunumu, kahvaltı organizasyonu ile Ceyhan Belediyesi kadın çalışanlarının ve Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın katılımıyla Funda Avcı Toplum Merkezi’nde yapıldı.

Kadın ve Aile İşleri Müdürü Aslı Cirit Konar, çalışma alanlarının Ceyhan nüfusunun yüzde 99’unu kapsadığını, bu nedenle yapılan çalışmaların her eve ve her aileye dokunacağını söyledi. Konar, "Kadın Belediye Hizmet Alımı, Kadın Dayanışma, Kadın Danışma ve Eşitlik birimlerimize kadınları sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak için hukuki, psikolojik, mesleki ve ekonomik alanlarda destek vermek için harekete geçtik. Tüm kadınlarımızı bilgi almak ve çalışmalarımızda aktif rol almak için Funda Avcı Toplum Merkezimize bekliyoruz” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'da, "Eli öpülesi annelerimiz, Ceyhan’ın güçlü kadınları bundan sonra yalnız değilsiniz. Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğümüzle yanınızdayız. Ceyhanımızın 81 köyü ve 31 mahallesi için ilk adım olarak iş imkanı sağlamak istedik. Üretici kadınlarımızın ürünlerini satabilmeleri için Namık Kemal Mahallesi Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu alanda yeni bir pazar yeri kuruyoruz. Siz de bu pazar yerinde yerinizi alabilirsiniz” diye konuştu.

ADANA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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