Havadan ceza yağdı Adana'da helikopterli trafik denetiminde 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi

Adana'da helikopter destekli trafik denetiminde 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Otoyol ve Şehirlerarası yol güzergahında havadan helikopter ile trafik denetimi yapıldı.

Denetimde, şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ve diğer kural ihlali yapan araçlar üzerinde Adana ile Mersin sınırları içerisinde otoyol güzergahında yapılan denetimler sonucunda 31 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 9 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmak, 6 sürücüye yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, kayacak, sızacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleme yapmak, 2 sürücüye yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak kurallarına riayet etmemek maddelerinden toplam 10 bin 849 TL cezai işlem uygulandı.

ADANA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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