Havadan denetimde ceza yağdı

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ADANA'da helikopter destekli trafik denetiminde, 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak gibi kural ihlalleri yapan sürücüleri belirlemek amacıyla yapılan denetim, Adana ve Mersin sınırları içerisindeki otoyolda gerçekleştirildi. Denetimde, 31 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 9 sürücüye seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 6 sürücüye hatalı yükleme yapmak, 2 sürücüye de sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 10 bin 849 TL ceza kesildi.



ADANA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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