Vali Demirtaş Çukurova Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden Çukurova Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çukurova Kaymakamı Osman Sarı’nın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinde Vali Demirtaş, gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, değişen dünyaya ayak uydurmak gayesiyle Adana’nın çehresini değiştirecek kamu yatırımlarını hayata geçirmek için azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Vatandaşlara fiziki şartlar bakımından donanımlı, çağın gereklerine uygun binalarda hizmet vermek için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını sözlerine ekleyen Vali Demirtaş, bu hususta desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlıklara ve Adana milletvekillerine teşekkür etti.

ADANA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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