ADANA da, Suriye ye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen oyuncaklar\u0131n bulundu\u011fu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev ald\u0131.Mersin Liman\u0131 ndan y\u00fcklenen\u00a012 ton oyuncak ve bebek bak\u0131m \u00fcr\u00fcnlerinin Suriye ye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc TIR, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyulu nda alev ald\u0131. Arka lastiklerinin patlamas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen yang\u0131n\u0131 fark eden s\u00fcr\u00fcc\u00fc Abdulkadir \u00dcnal, TIR \u0131 g\u00fcvenlik \u015feridine \u00e7ekip, itfaiyeyi arad\u0131. B\u00f6lgeye gelen ekipler, yang\u0131n\u0131\u00a0s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. Bu s\u0131rada otoyolda uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu.Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.