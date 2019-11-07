Belediye sinema salonunda tadilat çalışması

Adana’nın Kozan ilçesinde mevcut belediye sineması tadilattan geçirilerek yakın zamanda hizmete yeniden açılacak.

Kozan Belediye Sinema salonun yakın zamanda hizmete sunulacağını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Bir çok vatandaşımız sinemaya ya Kadirliye ya da Adana'ya gidiyor. Biz seçim döneminde konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Son vizyon filmlerinin anında Kozan'da da izlenebilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Sinema salonunun ihtiyaçları neler ise tespitini yaptık. Hepsi alınarak kısa süre içerisinde Kozanlıların hizmetine sunacağız" dedi.

Kozan Belediye Sinema Salonu tadilat işlemi tamamlandığında, sinema, tiyatro ve konferans salonu olarak hizmet vermeye devam edecek.

ADANA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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