Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, şafak vaktı DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyonu başlattı.



Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi

DEAŞ ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan, yakalanan zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.



ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.