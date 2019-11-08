Ceyhan'daki ölüm geçidi kapatılıyor

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde geçen hafta biri amatör futbolcu diğeri yürüyüş yapan kadının hayatını kaybettiği demiryolu geçidi kapatılıyor.

İlçe merkezinden geçiş yapan tren hattının, Adnan Menderes Caddesi, Ceyhunkent Kavşağı, Serap Aktaş Koşu Yolu bölümümden, Cumhuriyet Mahallesi, Akyıldız Caddesi ile Elçibey Caddesi kavşağı arasında kalan bölümün fiziki olarak kapalı olmadığı için, bisiklet, motosiklet, yaya ve hayvanların geçiş yapması nedeniyle ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği geçidin kapatılması kararı verildi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı İslam Bünül’ün girişimleri ile harekete geçen Devlet Demir Yolları, demiryolu geçidini kapatma çalışmalarına başladı.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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