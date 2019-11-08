Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu Adana'da çıkan tartışmada tabancayla 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da alacakverecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Selahattin Kılıç ile yanında çalışan Erol Taşdemir arasında alacakmeselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü Taşdemir yolda yürüyen Kılıç'ı dövdü. Bunun üzerin Kılıç yanına oğlu Ahmet Kılıç (15) ve kardeşi Abdullah Kılıç'ı (15) alarak Taşdemir'in evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşdemir, ruhsatsız tabanca ile ateş ederek, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Taşdemir'i olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.