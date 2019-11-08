Karaciğer nakliyle hayata tutundu 19 yaşındaki ölen gencin bağışlanan karaciğeri 60 yaşındaki hastaya umut oldu

Adana’da yaşayan 60 yaşındaki hasta, Hatay’da hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğeri ile hayata tutundu.

Mahmut Başhan (60) 1995 yılından bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Son 5 yıldır ise karaciğerinde tümör olduğu görüldü. Tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Kliniğince devam eden Başhan’ın karaciğer nakli olmasına karar verildi.

Bekleyişin ardından olumlu haber Hatay’dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin organları bağışlandı. Karaciğer ise sırada bekleyen Mahmut Başhan’a nakledildi. Başhan’ın operasyonu ve tedavisi Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş tarafından gerçekleştirildi.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tolga Akçam, Mahmut Başhan’ın 1995 yılından bu yana karaciğer rahatsızlığının olduğunu ve tedavi sürecinin sürdüğünü belirtti. Akçam, son 5 yıldır ise hastanın karaciğerinde tümör görüldüğünü ve hastanın hızla nakile doğru gittiğini dile getirerek, 19 yaşında beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir gencin karaciğerinin Mahmut Başhan’a takıldığını hastanın şuan taburcu aşamasına geldiğini ifade etti. Organ Bağışı Haftasında bu operasyonu gerçekleştirmenin de ayrıca önemi olduğunu vurgulayan Akçam, organ bağışı konusunda daha fazla duyarlı olunması konusunda çağrıda bulundu.

Bağışlanan karaciğer ile sağlığına kavuşan Mahmut Başhan mutluluğunu eşi ve doktorlarıyla paylaştı. Duygularını dile getiren Başhan, “Doktorlarım karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediklerinde pek ümidim yoktu. Ancak bağış olup da sıradaki hastanın ben olduğumu öğrendiğimde yaşama dair yeniden içimde umut oldu. Şimdi nakil oldum ve taburcu aşamasındayım çok teşekkür ediyorum herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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