Bangladeş'ten Adana'ya ticareti artırma ziyareti

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, bir heyetle geldiği Adana'da, "Umarım bu ziyaretler sonunda ticaretimiz hız kazanarak artar" dedi.

Büyükelçi Sıddıki ve beraberindeki heyet, Adana ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere kente geldi. Adana'nın çok özel ve çok güzel bir şehir olduğunu belirten Sıddıki, "Bu şehir tarihi öneme sahip bir şehir. Bizim Adana’ya geliş sebebimiz bu kentin liderlerini ziyaret etmek ve iş adamları ile bir araya gelmek. Programımız kapsamında bu konuda birçok ziyaret gerçekleştiriyoruz. Umarım bu ziyaretler sonunda Adana ile Bangladeş arasında ticaret hız kazanarak artar" dedi.

Gıda ve meyve işleme sektöründe de yatırımcıları beklediklerini söyleyen Sıddıki, "Çok tropik meyvemiz var. Fakat modern meyve işleme tesislerimiz yok. Öncelikle Bangladeş'in kendi nüfusu çok büyük olduğu için geniş bir pazar. İkincisi çok istikrarlı büyüyen bir ekonomisi var. Üçüncüsü çok vizyoner ve dinamik bir başbakanı var. Dördüncüsü dış ilişkilerde barış sever bir politika yürütüyoruz. Beşincisi yatırım yapacaklar dünyanın pek çok ülkesine vergisiz, kotasız erişime sahip olacaklar. Çünkü Bangladeş'in böyle bir özelliği var. Dünyanın pek çok ülkesine kotasız, gümrüksüz ihracat yapabiliyor. Ve yatırım rejimi, yatırımcı için çok dostane ve çok kolay bir yatırım rejimimiz var" diye konuştu.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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