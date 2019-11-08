Coşkun Demirbakan: “İnşallah daha iyi neticeler alırız”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 32 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Taktik üstünlüğüyle oyunun inisiyatifini aldık. Elimizden geleni yaptık. İnşallah daha iyi neticeler alırız” dedi.



“İyi oynadık”

Demirbakan, ligin 11. haftasında deplasmanda 32 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “2 iyi takımın maçı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Kırılma anları vardı. Oralarda taktik üstünlüğüyle oyunun inisiyatifini aldık. Geldiğimden beri çalışıyoruz. Anca bu kadar oldu. İnşallah daha iyi neticeler alırız” diye konuştu.



“Elimizden geleni yaptık”

Eskişehirspor’un denetleme kurulunda olduğunu belirten Demirbakan, “Yönetim yok şuanda. Denetleme kurulu üyeleriyle geldik maça. Elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.



“Zor günlerden geçiyoruz”

Eskişehirspor taraftarlarının takıma yaptığı 70 bin liralık yardımdan da söz eden Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, “Cüzi de olsa karınca kararınca bütün personelimize dağıttık. Şimdi zor günlerden geçiyoruz ama inşallah bu taraftarların duyarlılığına başkaları da katılır. Eskişehirspor kulübüne de layık bir yönetim gelir inşallah biz bunu bekliyoruz. Bir çiçekle bahar olmaz ama biz 2 çiçek olduk. Bu da baharın habercisi ben öyle telaffuz ediyorum” dedi.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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