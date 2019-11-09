Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

ADANA'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6´sı, tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir ATM'ye üst üste yüklü miktarda para yatıran B.K.'yi izlemeye aldı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen B.K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 13 bin 800 lira, 200 kişiye ait banka kartı, çok sayıda hesap cüzdanı ve alacakların yazılı olduğu defter ile para dekontları ele geçirildi. Polis, toplam 75 bin lira para yatırılan 220 hesaba bloke koydu.

Soruşturma kapsamında B.K. ile birlikte 1'i kadın, 7 kişi daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. ile B.A. adlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADANA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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