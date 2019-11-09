Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapan polis, 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ahmet H. (20), Muhamed H. (20) ve Abdulkadir C. (18) gözaltına aldı. Zanlıların alınan ifadesinde hapların Mehmet Şefik C. isimli şahsa ait olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, ekipler, Mehmet Şefik C.'nin peşine düştü. 3 zanlı tutuklanırken polis de Mehmet Şefik C.'yi yakaladı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

ADANA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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