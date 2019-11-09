Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Peruklu bahis şebekesi çökertildi Adana'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa ...

İHA

Adana'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin para trafiğini bir kadının yönettiği ve sokağa çıkarken de farklı farklı peruk kullandığı tespit edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahsi önlemek için ATM etraflarında sivil olarak önlem alıp çalışma başlattı. Polis ATM,'lere gelen ve sürekli para çekip para yatıran B.K. isimli bir şahıstan şüphelenip takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlının Sıraçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde bir apartmana girdiği belirlendi.

"Yasa dışı bahsin hücre evi"
Polis evin yasa dışı bahis oynatan şahısların hücre evi olarak kulladığını ve sokaktaki zanlıların buradan yönlendirildiğini de saptadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle eve operasyon için hazırlık yaparken evden Y.E.B, B.K.,B.A. ve M.Y. çıkıp ellerindeki malzemeleri otomobile koyarak kaçmaya çalıştı. Polis, hemen zanlıları takibe alıp bir süre sonra durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı bahis oynatımında kullanılan malzemeler ele geçildi. Polis daha sonra savcılıktan gelen izinle eve girip evde de arama yaptı.

"7 peruk ve ek saç bulundu"
Polis hücre evine girdiğinde evde sosyal hizmet uzmanı olduğunu ileri süren B.A. isimli bir kadını da buldu. Kadını da gözaltına alan polis, yaptığı araştırmada zanlının bir sosyal medya hesabından yasa dışı bahis şebekesinin finans işlerini kontrol ettiğini belirledi. Polis, yasa dışı bahis oynatıldıktan sonra yatırılan paraların kimin hesabına yatacağını, parayı kimin çekeceğini sosyal medya üzerinden şahısları bildirip parayı çekmelerini sağladığını tespit etti. Evde yapılan aramada 7 peruk ve ek saç buldu. Peruk ve ek saçların kadının olduğunu belirleyen polis, kadının dışarı çıktığı zaman tanınmamak için sürekli farklı peruk taktığını da saptadı. Kadının kimi zaman da başörtüsü takarak apartmandan her çıkmasında farklı bir görüntü verdiği ileri sürüldü.

"200 farklı kişiye ait ATM kartı çıktı"
Polis, evde yaptığı aramada 200 farklı kişiye ait ATM kartı, isim isim para notlarının alındığı 5 ajanda, 13 bin 800 lira para 15 cep telefonu, 1 bilgisayar, B.K. isimli şahsın üzerinden 24 bin lira çektiğine dair dekont ele geçirildi. Ayrıca polis bu operasyon kapsamında 220 hesaba bloke koydu. Bloke konan bir hesapta sadece 70 bin lira para olduğu öğrenildi.

"5 ajanda da yaklaşık 500 bin liralık para hareketliliği var"
Polisin ele geçirdiği 5 ajanda ise yasa dışı bahiste ne kadar çok paranın döndüğünü ortaya koyuyor. Ajandayı tutan hücre evindeki kadının, isim isim kimin ne kadar parayı hangi bankadan çekeceğini not aldığı tespit edildi. Alınan notların en sonunda da günlük kaç lira para alındığı tek tek yazıldığı ortaya çıktı. Kimi zaman 70, kimi zaman 50, kimi zaman 30 bin lira günlük para aktarımı olduğu görüldü. Ayrıca evde ele geçirilen 15 telefondan 7'si kadının üzerine olması da dikkat çekti. Polis bütün delillere el koydu. Zanlılar ise emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlıların hepsi yasa dışı bahis oynatmadıklarını alışveriş yaparak bonus kazandıklarını bu yatan paralarında onlar olduğunu ileri sürdü. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında kadının da olduğu 4 zanlı tutuklanırken, 2 zanlı savcılıktan 2 zanlı ise mahkemeden serbest bırakıldı.

ADANA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
Uyuşturucu hap yakalatan zanlı tutuklandı Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap yakalatan zanlı tutuklandı Adana'da 7 ...
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 4 etkili önlem Dr. Aydoğan: “Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gerek”
YEREL HABERLER Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 4 etkili önlem Dr. ...
Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler" diye gözyaşı döktü Ayşe teyzenin geçim kaynağı olan 40 koyunu çalan vicdansız hırsızlar, 3 aylık kuzuyu annesiz bıraktı Gözyaşlarına boğulan Ayşe Akgül: “Yüreğim yanıyor, hırsızlar koyunlarımı getirsin”
YEREL HABERLER Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri ...
Coşkun Demirbakan: “İnşallah daha iyi neticeler alırız”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “İnşallah daha iyi neticeler ...
Uğur Tütüneker: “İstifa etme taraftarıyım”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “İstifa etme taraftarıyım”
Adana Demirspor - Eskişehirspor: 2-3
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Eskişehirspor: 2-3
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Eskişehirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Eskişehirspor: 1 ...
Kimlere tüp bebek tedavisi gerekir Doç. Dr. Pınar Çağlar Aytaç: "Çiftin en az 2 yıl boyunca gebe kalamamış ve 2-3 ay aşılama da uygulanmış veya 3-4 yıldan uzun kısırlık süresi varsa bu hastalarımıza tüp bebek tedavisini öneriyoruz"
YEREL HABERLER Kimlere tüp bebek tedavisi gerekir Doç. Dr. Pınar ...
Jandarma timinden “Ata’ya saygı dalışı”
YEREL HABERLER Jandarma timinden “Ata’ya saygı dalışı”
Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili ...
Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım
Doğru: "Tarım politikaları siyasetten arındırılmalı" 3. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansında ele alınan konular, sorunlar ve çözüm önerileri kitaplaştırılarak, ilgili mercilere ulaştırılacak
YEREL HABERLER Doğru: "Tarım politikaları siyasetten ...
24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına ...
Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol galibiyet ...
Karikatür Festivali için geri sayım başladı Çukurova Belediyesinin düzenlediği 4. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek
YEREL HABERLER Karikatür Festivali için geri sayım başladı Çukurova ...
Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti
YEREL HABERLER Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar ...
Kısırlaştırma Merkezi açıldı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezini hayvanseverlerle birlikte açtı Akay: "40 bin sokak hayvanının üremesi kontrol altına alınacak"
YEREL HABERLER Kısırlaştırma Merkezi açıldı Seyhan Belediye Başkanı ...
15 yaşındaki Ahmet'i başından vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Ahmet'i başından vuran zanlı tutuklandı
Bangladeş'ten Adana'ya ticareti artırma ziyareti
YEREL HABERLER Bangladeş'ten Adana'ya ticareti artırma ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu