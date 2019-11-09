Sandıktan dedesinin Atatürk'le fotoğrafı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sandıktan dedesinin Atatürk'le fotoğrafı çıktı

DHA

KURTULUŞ Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında savaşarak gazi olan Yüzbaşı Alı Rıza Ergün´ün üniforması ve madalyasını torunu taşıyor. Şu anda 73 yaşında olan Makbule Ertem Ergün, yıllar sonra dedesinin sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflar bulduklarını belirterek Ulu Önder´in güzel sözlerini birçok insanın söylediğini ancak bu sözlerin söyleyenler tarafından dahi yerine getirilmediğini belirtti.

KURTULUŞ Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında savaşarak gazi olan Yüzbaşı Alı Rıza Ergün´ün üniforması ve madalyasını torunu taşıyor. Şu anda 73 yaşında olan Makbule Ertem Ergün, yıllar sonra dedesinin sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflar bulduklarını belirterek Ulu Önder´in güzel sözlerini birçok insanın söylediğini ancak bu sözlerin söyleyenler tarafından dahi yerine getirilmediğini belirtti.
10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'i taşınması sırasında yapılan törende de henüz 7 yaşındayken annesiyle birlikte saygı duruşunda bulunan Makbule Ertem Ergün, "Atamızın naaşının geçtiği sırada güzel bir kasımpatı kokusu vardı. Çok heyecanlanmıştım" dedi. Ergün, dedesinin öldükten sonra sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte Adana'daki işgalci Fransız askerlerinden ele geçirdikleri önemli kent fotoğraflarının çıktığını hatırlattı.
1914´TE SEFERBERLİK İLE ORDUYA KATILDI
İstanbul Üsküdar'da 1880 yılında dünyaya gelen Ali Rıza Ergün, 1911 yılında Jandarma Zabit Mektebi'nden teğmen rütbesiyle mezun olarak diploma aldı. Seferberliğin ilan edildiği 1914'te ordu ile savaşlara katıldı. Bağdat ve Basra'da İngilizlerle savaştıktan sonra 1918'de Konya Alayı'nda görev aldı. 1920'de Adana Cephesi'nde bölük kumandanlığı yapan Ergün yüzbaşı oldu. Tarsus'un düşmandan kurtarılmasında büyük rol oynadığı için kendisine Tarsus Fatihi de denilen Ergün, Pozantı Kuşatması, Karboğazı Harekâtı, Kavaklıhan Savaşları'na katıldı. 1927 yılında emekli olduktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine yerleşen Ali Rıza Ergün, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Ali Rıza Ergün'ün Adana'nın Karataş ilçesinde yaşayan torunu emekli öğretmen Makbule Ertem Ergün, dedesi öldükten sonra ondan geriye kalan sandıktan çeşitli haritaların, üniformalarının, Atatürk ile çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte Adana'daki işgalci Fransız askerlerinden ele geçirdikleri önemli kent fotoğraflarının çıktığını söyledi. Dedesini kaybettiğinden bu yana onun üniformasını giyip, Kurtuluş Savaşı gazisi olması nedeniyle verilen madalyayı takarak resmi törenlere emekli memur eşi Reşat Ertem'le  katıldığını söyleyen Makbule Ertem Ergün, dedesinin hatıralarını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Dedesinin ömrü boyunca Mustafa Kemal Atatürk komutasında çalıştığını kaydeden Ergün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun duygularla dedesinin üniformasıyla Atatürk'ü anacağını dile getirdi.
FOTOĞRAFLAR İÇİN ŞEHİT OLDU
Dedesi Yüzbaşı Ali Rıza Ergün ile Atatürk'ün yaşadığı bir olayı anlatan Makbule Ertem Ergün, "Dedem, Fransızların Adana'daki bazı yerlerin fotoğraflarını çektiğini öğreniyor. İşgal edip karargâh kurma planları için çekiliyormuş. Bu durumu Ata'mıza haber veriyor. Atamız da fotoğrafların bir şekilde Fransızların elinden alınmasını emrediyor. Dedem de bir askeri görevlendiriyor. Bizim askerimiz gidip Fransızların kasasından fotoğrafları alıyor ama bu sırada sızmayı fark eden bir işgalci Fransız askeri tarafından vurularak şehit ediliyor. Askerimizin gözcüsü de o Fransız askeri vuruyor ve fotoğrafları başarıyla alıp dedeme veriyor. Bazılarında kan lekesi hala durur" diye konuştu.
ATAMIZIN SÖZLERİ TUTULMUYOR
Çocuk yaştan itibaren Atatürk sevgisiyle büyüdüğünü anlatan Makbule Ertem Ergün, şöyle konuştu:
"Atamızın cenazesi 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınacağı sırada henüz 7 yaşındayken annemle birlikte törene gitmiştik. İlerleyen yıllarda törende çekilmiş görüntülerde kendimi görünce fotoğrafını da çerçeveletip duvara astım. Atamız Anıtkabir'e nakledilirken yoğun heyecan duydum. Atamız geçerken güzel bir kasımpatı kokusu vardı. Heyecanlanmaz mıyım ya? Şimdilerde sık sık resmi törenlere gidiyoruz. Herkes 'Atamız diyor ki' diye başlayıp Atamızın güzel sözlerini tekrarlıyorlar. Baktım Ata'mızın sözlerinden sadece 1 ya da 2'si tutuluyor. Söyleyecek başka bir laf var mı? Şimdi ben bu toprağa basıyorum, altında belki şehit kanı var. Atamız diyorsa niye onun sözünü tutmuyorsunuz?"

ADANA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demitaş’tan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Vali Demitaş’tan 10 Kasım mesajı
Sanayiciler alternatif enerji arayışında Sanayicilere Güneş Enerjisi Sistemleri hakkında bilgiler verildi
YEREL HABERLER Sanayiciler alternatif enerji arayışında Sanayicilere ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
4 metre tarla kavgası kanlı bitti Adana'da iki tarla komşusu arasında 4 metrelik tarla yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü Yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 4 metre tarla kavgası kanlı bitti Adana'da iki tarla ...
Peruklu bahis şebekesi çökertildi Adana'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin para trafiğini bir kadının yönettiği ve sokağa çıkarken de farklı farklı peruk kullandığı saptandı Polis, zanlıyı takip ederek yasa dışı bahisçilerin hücre evine ulaştı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Peruklu bahis şebekesi çökertildi Adana'da ATM'den ...
Uyuşturucu hap yakalatan zanlı tutuklandı Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap yakalatan zanlı tutuklandı Adana'da 7 ...
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 4 etkili önlem Dr. Aydoğan: “Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gerek”
YEREL HABERLER Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 4 etkili önlem Dr. ...
Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler" diye gözyaşı döktü Ayşe teyzenin geçim kaynağı olan 40 koyunu çalan vicdansız hırsızlar, 3 aylık kuzuyu annesiz bıraktı Gözyaşlarına boğulan Ayşe Akgül: “Yüreğim yanıyor, hırsızlar koyunlarımı getirsin”
YEREL HABERLER Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri ...
Coşkun Demirbakan: “İnşallah daha iyi neticeler alırız”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “İnşallah daha iyi neticeler ...
Uğur Tütüneker: “İstifa etme taraftarıyım”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “İstifa etme taraftarıyım”
Adana Demirspor - Eskişehirspor: 2-3
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Eskişehirspor: 2-3
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Eskişehirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Eskişehirspor: 1 ...
Kimlere tüp bebek tedavisi gerekir Doç. Dr. Pınar Çağlar Aytaç: "Çiftin en az 2 yıl boyunca gebe kalamamış ve 2-3 ay aşılama da uygulanmış veya 3-4 yıldan uzun kısırlık süresi varsa bu hastalarımıza tüp bebek tedavisini öneriyoruz"
YEREL HABERLER Kimlere tüp bebek tedavisi gerekir Doç. Dr. Pınar ...
Jandarma timinden “Ata’ya saygı dalışı”
YEREL HABERLER Jandarma timinden “Ata’ya saygı dalışı”
Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili ...
Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım
Doğru: "Tarım politikaları siyasetten arındırılmalı" 3. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansında ele alınan konular, sorunlar ve çözüm önerileri kitaplaştırılarak, ilgili mercilere ulaştırılacak
YEREL HABERLER Doğru: "Tarım politikaları siyasetten ...
24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına ...
Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol galibiyet ...
Karikatür Festivali için geri sayım başladı Çukurova Belediyesinin düzenlediği 4. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek
YEREL HABERLER Karikatür Festivali için geri sayım başladı Çukurova ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu