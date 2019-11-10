Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kaza sonrasında refüje savrulan araçta mahsur kalan kadın, itfaiyenin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Sema Kılınççeker’in kullandığı 01 BS 955 plakalı otomobil, Abidin Tunçay’ın kullandığı 33 ADE 836 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında Kılıççeker idaresindeki otomobil refüje savruldu. Refüje savrulan araçta mahsur kalan Kılınççeker, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan Kılınççeker Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan diğer şoför Abidin Tunçay Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldılar.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.