Sanatçı akademisyenlerden karma sergi

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisinde Çukurova üniversitesinden öğretim görevlisi Kazım Artut ve öğretim görevlisi Hakan Demir’in organize ettiği 7 farklı üniversiteden sanatçı akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşen karma resim sergisi düzenlenen bir panelle sona erdi.

Açılan sergiye Anadolu Üniversitesi’nden Mustafa Toprak ve H. Turgay Ünalan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Canan Demir, Çukurova Üniversitesi’nden Nimet Keser, Hakan Demir, Cem Demir ve Kazım Artut, Kafkas Üniversitesi’nden Sait Toprak ve Uğur Özen, İnönü Üniversitesi’nden Doğan Akbulut, Mersin Üniversitesi’nden Hüseyin Sönmez eserleriyle katıldı.

Sergi düzenleme kurulu üyesi Öğretim Görevlisi Kazım Artut, “Günümüzde, kültürel farkındalığa duyulan ihtiyaçlar, bireysel ve sosyal becerilerin, iletişimin, etkileşimin, çok kültürlülüğün, özgürlük, özgünlük ve insani değerlerin geliştirilmesine yönelik talepler sanata ve sanat eğitimine olan ilginin artmasına neden olmuştur” dedi.

Artut, bu taleplere katkı sağlamak bağlamında farklı üniversitelerinden gelen sanatçı akademisyenleri bir araya getirerek sanat ve sanat eğitimine olan dikkati çekmeyi, farklı düşünce, görüş ve bakış açılarını paylaşmayı sanat alanlarına yönelik ilgi, duyarlılık ve farkındalıkları güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sergi, Öğretim Görevlisi Kazım Artut’un moderatörlüğünde güzel sanatlar alanı dışındaki öğretim üyelerinin sanat alanlarına ilişkin düşünce ve görüşlerinin paylaşımını içeren bir panel ile son buldu.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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